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Когда лучше делать курсовые работы на заказ?
Курсовой проект - первая серьезная студенческая работа. Преподаватель обращает внимание на умение работать с теоретическими источниками, на то, как студент связывает теорию с практикой, на структуру и оформление работы.
Причин, по которым учащийся предпочтет обратиться с заказом по написанию курсовых проектов несколько:
- нехватка времени для изучения методички и поиска материалов;
- мало информации по выбранной теме;
- сложности с проведением практического исследования;
- не получается сделать текст уникальным;
- возникают трудности с оформлением текста.
Эти проблемы решаются обращением в наш сервис.
Где можно заказать курсовую работу с гарантией?
К выбору компании стоит подойти серьезно. Если Вы доверите работу дилетантам, то получите двойку за курсовую. Поэтому обратите внимание на гарантии, которые дает фирма по выполнению работ.
В компании «Тебе Зачет!» Вы получаете следующие гарантии:
- Высокое качество. Написание курсового проекта поручается опытным преподавателям.
- Своевременность выполнения. Персональный менеджер сделает все, чтобы студент получил работу вовремя.
- Соответствие курсовика требованиям. Автор перед началом работы изучает методичку и следует указаниям ГОСТов.
- Высокая уникальность. Каждый текст перед отправкой клиенту проверяется на плагиат.
- Бесплатные доработки (сопровождение до защиты). Если понадобится внести коррективы в заказанную курсовую, мы сделаем это бесплатно.
- Конфиденциальность. Сведения о клиентах компанией не разглашаются.
- Надежность. Несем юридическую ответственность за качество предоставляемых услуг.
Из чего складывается стоимость курсовой к сессии?
Курсовые работы, выполняемые у нас, имеют разную стоимость. На цену влияют:
- направление, специальность;
- предмет;
- тема, ее новизна и разработанность;
- объем курсовой работы в целом и объем практического исследования;
- методические требования;
- требования по антиплагиату;
- сроки выполнения.
Минимальная стоимость курсового проекта составляет 1000 рублей.
По каким предметам у нас можно заказать курсовую?
Преподаватели из «Тебе Зачет!» консультируют студентов по написанию курсовых по следующим направлениям:
- Блок экономического профиля (экономика, бухучет, аудит, налоги, финансы и пр.);
- Психолого-педагогические дисциплины (общая и детская психология, педагогика, логопедия);
- Дисциплины права (гражданское, уголовное, трудовое, семейное, административное и другие разделы юриспруденции);
- Гуманитарные предметы (социология, история, литература, культурология, медицина и пр.);
- Блок дисциплин по менеджменту (управление персоналом, теория организации, туризм и пр.);
- Технические и естественные науки (механика, гидравлика, ТММ, ТКМ, программирование и пр.).
Чтобы сделать онлайн заказ курсовой работы, заполните форму или напишите на электронный адрес zakaz@tebezachet.ru. С Вами оперативно свяжется личный менеджер и, после согласования деталей, мы отправим задание автору. В оговоренный срок получаете работу, и остается только сдать ее преподавателю.
Типы студенческих курсовых работ
Теоретическая курсовая работа
Данный вид работы очень часто встречается на гуманитарных направлениях. Студент должен показать умение подбирать материал по теме, анализировать его. Сегодня к теоретическим работам предъявляют требования по антиплагиату, поэтому писать такую курсовую нужно с минимальной оглядкой на интернет.
От 1000 руб.
Срок: от 2 дней
Исследовательская курсовая работа
Практически каждый курсовой проект подразумевает исследование, но данный вид работы отличается тем, что он целиком построен на нем. Работа включает подбор методик и их применение на базе реальной организации для достижения цели работы. Грамотно провести анализ и сделать выводы непросто, поэтому студенты делают заказ на курсовые работы с исследовательским уклоном.
От 1400 руб.
Срок: от 2 дней
Расчетный курсовой проект
Тем, кто обучается на технических специальностях, периодически приходится писать расчетные проекты. Название говорит само за себя: работа построена на расчетах и вычислениях. Написание расчетного курсовика требует определенной базы знаний и внимательности. Важно, чтобы расчеты были точные, от этого зависит успешность курсовой работы.
От 1600 руб.
Срок: от 4 дней
Преддипломная курсовая работа
Когда студент определился с темой диплома, он должен написать курсовой проект по ней. Это будет первая научная разработка, которая ляжет в основу дипломных исследований. Чем лучше учащийся поработает над этим проектом, тем легче ему будет писать выпускную работу. Чаще всего преддипломную курсовую работу студенты заказывают в комплексе с услугой по написанию дипломного проекта.
От 1800 руб.
Срок: от 2 дней
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Стоимость: от 7000 руб.
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ТОП вопросов по курсовым работам
Стоимость помощи по курсовым работам зависит от требований вашего учебного заведения. На цену влияют: распространенность темы, уровень уникальности, сроки, наличие исходных данных и ваших наработок. Минимальная стоимость составляет 1000 рублей.
Проверяем на сайте antiplagiat.ru, при оформлении заявки необходимо указать необходимый уровень уникальности. Стандартно делаем от 60%. Если же текст будут проверять по другой системе, то это нужно указать на этапе согласования.
Для получения успешного результата нужно отправить тему, методические пособия и правила оформления. Если есть рекомендации от педагога с консультаций, то они также обязательны для нашего ознакомления.
Да, в течение 60 дней с момента завершения работы действует гарантийный период. В это время вы имеете право на бесплатные корректировки по замечаниям руководителя.
Если вы предоставляете данные по организации во время оформления заявки, то задание будет выполнено по ним. Если нет, то мы берем произвольные данные.
Для размещения заявок воспользуйтесь формой на сайте, или отправьте нам подробное задание на почту, или сообщение в мессенджер. После согласования условий с личным менеджером нужно будет внести аванс.
Если исходные требования, указанные при оформлении заявки не изменяются, то стоимость подготовки не изменится.
Да, если при оформлении услуги Вы прислали методички. Если же методических рекомендаций у Вас нет, то автор сделает оформление по стандартным требованиям.
Мы подготавливаем дополнительные материалы, которые могут понадобиться на защите (презентация, доклад и др.).
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